الصليب الأحمر اللبناني: غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا قبالة ميناء طرابلس

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن غرق زورق على متنه حوالي 60 شخصا قبالة ميناء طرابلس شمالي البلاد.

وقال الصليب الأحمر عبر "تويتر" إنه وجّه 10 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس.

⚠️⚠️⚠️طرابلس: غرق زورق وعلى متنه حوالي ٦٠ شخص. وجّه الصليب الأحمر اللبناني ٧ سيارات إسعاف الى ميناء طرابلس pic.twitter.com/EMQVXbljG8 — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) April 23, 2022

وأفادت صحيفة "النهار" بأن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تابع موضوع غرق الزورق الذي انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون، واطّلع من قيادة الجيش على الملابسات، طالبا استنفار الأجهزة المتخصصة لإنقاذ الركاب.

كما أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار المعنيين في مرفأ طرابلس جميعهم للمساهمة في عملية الإغاثة.

المصدر: RT + "النهار"