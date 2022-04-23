مقتدى الصدر: سنطرح مشروعا لتجريم التطبيع مع إسرائيل

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع يقضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل للتصويت عليه في البرلمان العراقي.

وأكد الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن أحد الأسباب الرئيسة التي دعته بزج "التيار الصدري" في العملية الانتخابية مرة أخرى، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية للهيمنة على العراق.

وأوضح زعيم التيار الصدري أنه "سيطرح قريبا، مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقا"، ثم يتم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وأشار الصدر إلى أن "هناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعا".

يذكر أنه بحسب المادة 201 من قانون العقوبات العراقي يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، في وقت ترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية في البلاد التطبيع معها.

المصدر: RT + وكالات