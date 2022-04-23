المغرب.. إحباط محاولة اعتداء على سياح أجانب في تغازوت (فيديو)

أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن مسلحا هاجم مجموعة سياح أجانب بسلاح أبيض أثناء تناولهم الغداء في مطعم بمنطقة تغازوت بمدينة أغادير السياحية.

ووفق فقد حاول المعتدي توجيه طعنات إلى أحد السياح قبل أن يتدخل قائد المنطقة برفقة عناصر القوات الأمنية، لكن المهاجم أبدى مقاومة بتوجيه طعنات من السلاح الأبيض الذي يحمله.

وذكر المصدر، أن منتميا إلى القوات الأمنية أصيب اثناء محاولة القبض على المهاجم، وتم نقله إلى المستشفى العسكري في أكادير، وأضاف أن الحالة الصحية للمصاب حرجة.

وما زالت دوافع المعتدي غامضة، لكن تم فتح تحقيق قضائي من طرف الدرك الملكي المغربي بالمنطقة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

المصدر: وكالات