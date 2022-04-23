مصر.. إحباط تهريب 20 كغ من المشغولات الذهبية والفضية بميناء الغردقة (صور)

أحبطت الجمارك المصرية بميناء الغردقة محاولة لتهريب كمية من المشغولات الذهبية والفضية بالمخالفة لأحكام القانون.

وأشارت مصلحة الجمارك في بيان لها إلى أنه "أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على متن عبارة "القاهرة"، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري بدا عليه الارتباك".

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وأضافت: "بالفحص، تبين وجود كثافات وأشياء معتمة، وبتفتيش حقائب الراكب تم العثور على 3 كغ من المشغولات الذهبية و17 كغ من المشغولات الفضية، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب".

المصدر: RT