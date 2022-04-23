ليبيا.. تعرض مصفاة نفط الزاوية لأضرار متفاوتة إثر الاشتباكات المسلحة بالمنطقة

ذكر بيان للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن عدة مواقع بمصفاة الزاوية تعرضت لأضرار متفاوتة بسبب الاشتباكات المسلحة التي وقعت مساء الجمعة.

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وقالت مؤسسة النفط الليبية في البيان إن الإحصاءات الأولية تشير إلى تضرر 29 موقع من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة ولازالت فرق الصيانة والسلامة بالشركة تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة حتى اللحظة.

وطلبت المؤسسة الوطنية للنفط الجميع بضرورة ضبط النفس وإبعاد المنشآت النفطية عن أي أعمال مسلحة من شأنها أن تعرض حياة العاملين للخطر وتضر بالبنية التحتية لقطاع النفط المتهالكة أصلا.

جدير بالذكر أن مجمع الزاوية النفطي قد تعرض إلى أضرار جسيمة ومتكررة نتيجة الاشتباكات المسلحة التي حدثت بجواره خلال السنوات الماضية الأمر الذي أدى ولازال يؤدي إلى تعريض حياة المستخدمين للخطر ويهدد سلامة العمليات و سلامة الأصول والمنشآت.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT