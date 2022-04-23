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الجزائر.. "صفر إصابات" بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار العالم العربي

الجزائر..
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت عن عدم تسجيل أي إصابة، وأي وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثلت حالة واحدة للشفاء، وتواجد مريض واحد في العناية المركزة.

كما دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، أن التلقيح ضد كوفيد 19 يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة الفيروس ومنع انتشاره والوقاية منه.

المصدر: النهار 

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