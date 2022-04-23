سفارة الجزائر بتونس توضح مصير المهاجرين غير الشرعيين المفقودين

قدم سفير الجزائر بتونس عزوز بعلال توضيحات بخصوص الجزائريين الذين هاجروا بطريقة غير شرعية ويعتبرون مفقودين أو موضوع اختفاء قسري.

وأكد أن السلطات الجزائرية لن تتوانى في إعلام عائلات المعنيين بأي مستجدات قد تطرأ في هذه القضية الأليمة.

وأوضح السفير في تصريح لوكالة "وأج" أنه تم تسجيل اختفاء الشبان منذ 2008 ويقدر عددهم حسب الشهادات والتبليغات 39 شخصا.

وجاء رد السفارة تبعا لردود الفعل والتفاعل المسجلين إثر استدعاء محكمة الكاف بالجمهورية التونسية لعائلات وذوي شبان جزائريين مهاجرين غير شرعيين معتبرين كمفقودين و موضوع اختفاء قسري.

كما أشار سفير الجزائر في تونس إلى أن البعض تحدث عن إمكانية تواجد هؤلاء الشبان بالسجون التونسية، مع الإشارة إلى أنهم لا زالوا على قيد الحياة.

ويقول السفير إن الجهاز الدبلوماسي والقنصلي في تونس نفى وجود مساجين جزائريين في السجون التونسية.

وصرح السفير الجزائري بأنه تم التدقيق في الموضوع دون التوصل إلى أي مؤشر يوحي باختفاء قسري لمواطنين جزائريين في تونس.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية