المغرب.. إصابة عنصر بقوة حماية السياح في أغادير

أصيب عنصر من جهاز القوات المساعدة بمنطقة تغازوت في جهة سوس بأغادير بطعنات خلال تصديه لاعتداء على سياح في المنطقة المذكورة.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أنه ووفقا للمعطيات الأولية فقد كان سياح أجانب يتناولون وجبة في مركز تغازوت، نهار رمضان، قبل أن يتفاجؤوا بشخص غريب يقوم بحركات غير عادية، ويستل سكينا من الحجم الكبير ويهدد الجالسين.

وحاول المعتدي توجيه طعنات إلى أحد السياح قبل أن يتدخل قائد المنطقة بمعية عناصر القوات المساعدة لكن المهاجم أبدى مقاومة بتوجيه طعنات من السلاح الأبيض الذي يحمله.

وأفاد موقع "هسبريس" بأن عنصرا من القوات المساعدة تلقى إصابة تم على إثرها نقله إلى المستشفى العسكري في أكادير، مشيرا إلى أن حالته حرجة.

وأوضح الموقع المغربي أنه جرى فتح بحث قضائي من طرف الدرك الملكي بالمنطقة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مبينا في السياق أن تفاصيل الواقعة لازالت غامضة.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي