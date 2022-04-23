تبون يعلن عن زيادات في الأجور ومنحة البطالة في يناير المقبل
AP Jacquelyn Martin
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن زيادات جديدة في الأجور ومنحة البطالة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2023.
كما أشار تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، إلى أن المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية الجزائرية ستقوم بدورها في التحقيق حول ندرة بعض المواد الأساسية بالأسواق.
ولفت إلى أن "هناك 160 مطحنة تتلقى الدعم من الحكومة ولاتقوم بعملها المطلوب".
المصدر: "النهار" الجزائرية