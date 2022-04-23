السعودية.. مصادر رسمية تكشف ملابسات فيديو مثير للجدل حول استقبال مهيب لرئيس بلدية

كشفت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة بقعاء السعودية، ملابسات مقطع فيديو لرئيس بلدية المحافظة الذي أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو المتداول، رئيس بلدية محافظة بقعاء، محاطا بعدد من الطلاب منذ نزوله من السيارة حتى وصوله لمقعده في الحفل.

وأوضحت اللجنة: "أنه قام فريق أشبال التنمية التطوعي باجتهاد منهم بتنظيم ممر شرفي للمدعوين، ومن ضمنهم رئيس البلدية، في مبادرة لم تكن مدرجة في أجندة الحفل، وبعفوية من أعضاء الفريق، وليس للتنمية مسؤولية عن ذلك".

وتابعت: "أنه تم تنبيه أعضاء الفريق حول هذه الملاحظة بإيضاح أن روح المبادرة عنوان عظيم إذا ارتبطت بروح الخبرة والاستشارة تفاديا لوقوع أي أخطاء دوافعها نبيلة".

وطلبت اللجنة خلال بيانها بدعم روح المبادرة لدى الفريق والتجاوز عن اجتهاداتهم وتشجيعهم ومشاركتهم الفرحة بنهاية البطولة بالنجاح.

المصدر: سبق