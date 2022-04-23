هل ساهمت السعودية في قوة الولايات المتحدة؟.. متابعون يستذكرون رد محمد بن سلمان
تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن العلاقات السعودية الأمريكية فضلا عن الإشادة برؤيته لما فيه مصلحة للمملكة والمواطن.
وجاء في تغريدات نشرها مغردون على "تويتر" تناولت مقتطفات سابقة لمقابلة لولي العهد أجراها معه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر على القناة السعودية: "لك أن تتخيل لو الـ10 مليون برميل نفط الرخيص بتكلفة إنتاج من 3-6 دولارات ذهب العقد إلى بريطانيا، لن تكون أمريكا بوضعها الحالي اليوم"، مؤكدا على سؤال المذيع أن السعودية ساهمت في قوة أمريكا، قائلا: "ما في شك".
صحيفة "The Insider" الأمريكية 🇺🇸: #البيت_الأبيض 🇺🇸 أعلن استسلامه ل #السعوديين 🇸🇦.#ولي_العهد#الأمير_محمد_بن_سلمان#رؤية_السعودية_2030 🇸🇦❤️🇸🇦 pic.twitter.com/Emc24OUe9h— د.أحمد البدر (@DrAlbdr) April 20, 2022
#Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman:— The Saudi Post - English (@TheSaudiPost_En) April 21, 2022
“My interest is for the nation to grow, and for the Saudi citizen to be more satisfied every day than the day before.” 2021#محمد_بن_سلمان
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#محمد_بن_سلمان— سعود صامل الحربي (ابـو ناصر) (@Saud2000099) April 22, 2022
عز ياملا العز 🔥 pic.twitter.com/2YnsY6Ol9z
#ولي_العهد Our Hero 🇸🇦💚 pic.twitter.com/DXRlSrXU96— Samsam (@samsam11223) April 21, 2022
مشاريع ورؤية ملهمة كان يقف خلفها ولي العهد #محمد_بن_سلمان 🇸🇦— سعد العبدالكريم (@Saad_abdk) April 23, 2022
- إطلاق رؤية 2030
- إطلاق مشروع نيوم
- إطلاق حملة مكافحة الفساد
- اطلاق مشروع ذا لاين
- اطلاق مشروع القدية
- صنع في السعودية
- رحلة عبر الزمن
إنجازات مشرفة للوطن من رجل لا يرضى إلا بالقمة ليصنع تاريخ الأمة 💚💚 pic.twitter.com/7eExTxvxpP
المصدر: RT