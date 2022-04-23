هل ساهمت السعودية في قوة الولايات المتحدة؟.. متابعون يستذكرون رد محمد بن سلمان

تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن العلاقات السعودية الأمريكية فضلا عن الإشادة برؤيته لما فيه مصلحة للمملكة والمواطن.

وجاء في تغريدات نشرها مغردون على "تويتر" تناولت مقتطفات سابقة لمقابلة لولي العهد أجراها معه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر على القناة السعودية: "لك أن تتخيل لو الـ10 مليون برميل نفط الرخيص بتكلفة إنتاج من 3-6 دولارات ذهب العقد إلى بريطانيا، لن تكون أمريكا بوضعها الحالي اليوم"، مؤكدا على سؤال المذيع أن السعودية ساهمت في قوة أمريكا، قائلا: "ما في شك".

#Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman:



“My interest is for the nation to grow, and for the Saudi citizen to be more satisfied every day than the day before.” 2021#محمد_بن_سلمان



pic.twitter.com/ICUF0Bxs8M — The Saudi Post - English (@TheSaudiPost_En) April 21, 2022

مشاريع ورؤية ملهمة كان يقف خلفها ولي العهد #محمد_بن_سلمان 🇸🇦

- إطلاق رؤية 2030

- إطلاق مشروع نيوم

- إطلاق حملة مكافحة الفساد

- اطلاق مشروع ذا لاين

- اطلاق مشروع القدية

- صنع في السعودية

- رحلة عبر الزمن

إنجازات مشرفة للوطن من رجل لا يرضى إلا بالقمة ليصنع تاريخ الأمة 💚💚 pic.twitter.com/7eExTxvxpP — سعد العبدالكريم (@Saad_abdk) April 23, 2022

المصدر: RT