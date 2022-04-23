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هل ساهمت السعودية في قوة الولايات المتحدة؟.. متابعون يستذكرون رد محمد بن سلمان

أخبار العالم العربي

هل ساهمت السعودية في قوة الولايات المتحدة؟.. متابعون يستذكرون رد محمد بن سلمان
AP
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تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن العلاقات السعودية الأمريكية فضلا عن الإشادة برؤيته لما فيه مصلحة للمملكة والمواطن.

وجاء في تغريدات نشرها مغردون على "تويتر" تناولت مقتطفات سابقة لمقابلة لولي العهد أجراها معه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر على القناة السعودية: "لك أن تتخيل لو الـ10 مليون برميل نفط الرخيص بتكلفة إنتاج من 3-6 دولارات ذهب العقد إلى بريطانيا، لن تكون أمريكا بوضعها الحالي اليوم"، مؤكدا على سؤال المذيع أن السعودية ساهمت في قوة أمريكا، قائلا: "ما في شك".

المصدر: RT

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