وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة: تونس لم تطالب حكومتنا بمغادرة أراضيها

أكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، حافظ قدور، أن "تونس لم تطالب حكومته بمغادرة أراضيها".

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وفي بيان له، أوضح حافظ قدور قائلا: "ننفي ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول اعتراض تونس على تواجد الحكومة الليبية بالعاصمة التونسية ومطالبتها رئيسها فتحي باشاغا بمغادرة أراضيها"، مشيرا إلى أن "هذه الأخبار الزائفة لا تعدو إلا أن تكون شائعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية التميزة بين الحكومة الليبية ونظيرتها التونسية".

وأضاف قدور: "ما يحدث محاولة لتشويه الدور المميز والمواقف التاريخية لتونس تجاه الشعب الليبي"، مؤكدا أن "الحكومة الليبية على تنسيق وتشاور مستمر مع نظيرتها التونسية".

وتابع: "نثمن جهود الحكومة لما قدمته من تسهيلات لوجستية وأمنية للحكومة الليبية أثناء تواجدها في تونس، ونتطلع إلى توطيد العلاقات الأخوية المتميزة لما فيه صالح البلدين الشقيقين".

المصدر: "الساعة 24"