ليبيا.. أنباء عن سقوط قتيل وعدة مصابين في اشتباكات بمدينة الزاوية (صور + فيديو)

أفاد موقع قناة "218" الليبية فجر يوم السبت بورود أنباء عن سقوط قتيل وإصابة آخرين في اشتباكات بمدينة الزاوية شمال غربي البلاد.

ونقلت القناة عن نشطاء ومدونين على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاشتباكات بمدينة الزاوية أسفرت عن مقتل فراس الحطاب وتعرض عبد المعز القوي لإصابة خطيرة في الرأس.

وذكرت أن كلاهما يتبعان لـ"كتيبة حماية المصفاة" بالإضافة إلى عدد من الإصابات.

وأشارت نقلا عن مصادر إلى أن الاشتباكات مستمرة منذ المغرب بين أفراد تابعين لكتيبة "حماية المصفاة"، وآخرين من "كتيبة الشرفاء".

وقالت إنه لم تعرف بعد أسباب الاشتباكات، فيما قال شهود إن شوارع المدينة أصبحت خالية تماما من الأهالي والمحلات أقفلت ابوابها بسبب خوف الناس من الاشتباكات.

#الزاوية//..

مقتل فراس الحطاب التابع لمليشيا القصب ..

وذلك في الاشتباكات العنيفة الدائرة داخل مدينة الزاوية بين مليشيا تابعة للقصب .. وميليشيا تابعة لـ صلاح ارحومة بدعم من عثمان اللهب والفار ..

ولا تزال الاشتباكات قائمة في منطقة الشرفاء حتى هذه اللحظة ..

حفظ الله الآمنيين ..

⁦ pic.twitter.com/eXBknBI7eH — وكـالـة وادي دينـــار الإخبـــارية (@wady_dynar) April 22, 2022

#عاجل| مصدر أمني مسؤول: اندلاع المواجهات المسلحة في مدينة الزاوية على خلفية اغتيال «فراس الحطاب» أحد أبناء عمومة "علي أبوزريبة" عضو مجلس النواب. #الساعة24#ليبياpic.twitter.com/eNcaEkprzt — الساعة 24 (@alsaaa24) April 22, 2022

#فيديو// سقوط قذيفة على منزل أحد المواطنين في مدينة الزاوية جراء الأشتباكات واشتعال النار فيه قبل قليل #ليبياpic.twitter.com/0nuV9rRAcy — قناة الخضراء _ green tv (@greenchaneltv) April 22, 2022

#فيديو// سقوط قذيفة على منزل أحد المواطنين في مدينة الزاوية جراء الأشتباكات واشتعال النار فيه قبل قليل #ليبياpic.twitter.com/0nuV9rRAcy — قناة الخضراء _ green tv (@greenchaneltv) April 22, 2022

اشتباكات بين الميليشيات في مدينة الزاوية على خلفية مقتل شخص ينتمي لإحدى الميليشيات#ليبيا#الشاهدhttps://t.co/iyQPSXUU3Dpic.twitter.com/1TMYmPogam — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) April 22, 2022

المصدر: موقع "218" الليبي