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السعودية.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين إثر انقلاب حافلة بالمدينة المنورة

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السعودية.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين إثر انقلاب حافلة بالمدينة المنورة
AFP Byline / Source / Credit
سيارات الإسعاف في السعودية - أرشيف
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أفادت وسائل إعلام سعودية بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب قرابة 43 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب على طريق الهجرة السريع في المدينة المنورة.

وأشار فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة في بيان له، إلى أنه "تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب باص على طريق الهجرة السريع عند الكيلو 140".

وأضاف: "توجهت على إثرها 26 فرقة إسعاف لإغاثة مصابي الحادث".

وتابع: "تأكدت وفاة 8 من ركاب الحافلة، بينما تفاوتت الحالات الصحية للمصابين، الذين بلغ عددهم 43 حالة، بين 3 إصابات خطرة، و10 متوسطة، و30 في حالة مستقرة".

وأوضح البيان أنه تم "نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات"، فيما تستمر الإجراءات النظامية للوقوف على أسباب الحادث.

المصدر: "سبق" + "الخليج"

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