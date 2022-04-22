مصر.. مسلسل "الاختيار 3" يكشف تسريب مدير مكتب رئيس الجمهورية معلومات لخيرت الشاطر (فيديو)

عرضت يوم الجمعة الحلقة 21 من أحداث مسلسل "الاختيار 3" تحت عنوان "تمرد"، حيث كشف عن تسريب مدير مكتب رئيس الجمهورية معلومات لنائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر.

وشهدت الحلقة تقديم وزارة الدفاع تقريرا بالحالة الأمنية لرئاسة الجمهورية.

ووثق الحلقة تواصل مدير مكتب الرئاسة آنذاك أحمد عبد المعطي، مع خيرت الشاطر وأخبره بالمستجدات الأمر الذي جعل نائب مرشد جماعة الإخوان يطلب الإطلاع على التقرير قبل عرضه علي مرسي.

ومسلسل "الاختيار 3" دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويقوم ببطولة مسلسل الاختيار 3 النجوم ياسر جلال في دور الفريق عبدالفتاح السيسي، كريم عبد العزيز (زكريا يونس ضابط الأمن الوطني)، أحمد عز (مروان العدوي ضابط المخابرات العامة)، أحمد السقا (مصطفى خليفة ضابط المخابرات الحربية)، خالد الصاوي (خيرت الشاطر)، صبري فواز (الرئيس المعزول محمد مرسي)، عبدالعزيز مخيون (محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية)، بيومي فؤاد (سعد الكتاتني).

المصدر: وسائل إعلام مصرية