إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في باحات الأقصى جراء قنابل الغاز الإسرائيلية

أصيب عشرات الفلسطينيين ظهر الجمعة بالاختناق جرّاء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز بكثافة من طائرات مسيرة لتفريقهم في باحات المسجد الأقصى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بالقدس بتسجيل 26 إصابة بالاختناق منها لـ9 أطفال جرّاء إطلاق الشرطة الإسرائيلية قنابل الغاز في ساحات الأقصى، لترتفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 57 إصابة بالمسجد الأقصى.

وأشارت وكالة "قدس نت" للأنباء إلى أن آلاف الفلسطينيين نظموا مسيرة عقب انتهاء صلاة الجمعة، جابت باحات المسجد الأقصى، رددوا خلالها الهتّافات والتكبيرات ورفعوا العلم الفلسطيني نصرة لمسجدهم.

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واثناء ذلك، أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، قرب مصلى قبة الصخرة، عبر طائرة مُسيرة ما أدى لإصابة العديد منهم، بينهم نساء وأطفال.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية كانت قد اقتحمت المسجد الأقصى فجر اليوم الجمعة، واعتدت على المصلين وأطلقت صوبهم الرّصاص المطاطي والقنابل بكثافة، كما اندلع حريق في بعض أشجار المسجد وفق المصدر ذاته.

المصدر: وكالة "قدس نت" للأنباء