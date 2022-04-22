انطلقت من أوكرانيا ومرت بقطر وأوقفتها مصر.. الأشعة تكشف سر مسافرة أجنبية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي يوم الجمعة محاولة مسافرة أجنبية تهريب ما يقارب 4 كغ من الكوكايين.

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إنه وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران الخطوط القطرية القادمة من الدوحة، استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات في أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وأضاف الموقع أن المشرف على قاعة الوصول بمبني الركاب رقم 2 ناظر جواز سفر الراكبة وخط سيرها من خلال الأختام المدونة به، حيث تبين أنها سافرت من أوكرانيا إلى مدريد وصولا إلى البرازيل قبل وصولها إلى الدوحة.

وتم إثر ذلك مسح حقائب المسافرة بالأشعة حيث تمت ملاحظة لفائف في جوانب حقيبتين وضعت بطريقة احترافية، ليتوضح أنها لفائف وعددها 10 تتضمن مسحوقا.

هذا، وأكدت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي أن المسحوق الذي كان بحوزة الراكبة هو مخدر الكوكايين.

وذكرت السلطات أن الكمية المحجوزة تزن 3.8 كغ، مؤكدة في السياق أنه تم ضبط المسافرة وإحالتها للنيابة المختصة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري