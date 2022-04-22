ألمانيا.. محاكمة صومالي بتهمة طعن 3 أشخاص حتى الموت وإيذاء آخرين

مثل رجل صومالي أمام القضاء في ألمانيا اليوم الجمعة بتهمة طعن 3 أشخاص حتى الموت وإيذاء آخرين، فيما يطالب الادعاء العام بإحالته للمصحة العقلية.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المشتبه به، وهو لاجئ وله تاريخ من مشاكل الصحة العقلية، وجهت له محكمة مقاطعة فورتسبورغ في منطقة بافاريا جنوبي ألمانيا، تهما من بينها القتل والشروع في القتل.

ووقع الهجوم محل القضية وسط مدينة فورتسبورغ في يونيو الماضي، حيث يُتهم الصومالي باستخدام سكين مطبخ طويل في هجوم عشوائي على تجمع في متجر للأغراض المنزلية قبل أن ينطلق إلى الشارع، ما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وإصابة تسعة آشخاص.

واعتبر المدعوون في البداية أن هناك دافعا إسلاميا وراء الجريمة، لكن لم يتم تأكيد هذا الشك في التحقيق الذي أعقب ذلك، فيما قال خبيران مكلفان من المحكمة إن المشتبه به يعاني من الفصام المصحوب بعقدة الاضطهاد.

ومن المنتظر أن تسعى المحاكمة إلى تحديد إذا كان سيتم تحميله المسؤولية الجنائية عن أفعاله، وعلى الرغم من أن ممثلي الادعاء العام في ميونيخ لا يطالبون بإصدار حكم بالسجن بحق المتهم، لكنهم يريدون إيداعه مصحة نفسية مغلقة.

وبحسب الادعاء، قال المشتبه به، الذي وصل إلى ألمانيا عام 2015، إن أصواتا في رأسه طلبت منه تنفيذ الهجوم لأنه شعر بمعاملة غير عادلة في ألمانيا.

المصدر: أ ف ب