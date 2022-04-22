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رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يحدد السعودية وجهة زيارته الخارجية الأولى

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رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يحدد السعودية وجهة زيارته الخارجية الأولى
AP
رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف
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يزور رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف، المملكة العربية السعودية، في الـ 27 من أبريل الجاري.

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وأفادت مصادر مطلعة بأن شهباز شريف، سيغادر إسلام آباد إلى السعودية الأربعاء المقبل مع كبار أعضاء حكومته، في أول رحلة رسمية له بعد توليه المنصب.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني في عدة تصريحات صحفية، عن عزمه العمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية لتحقيق الرؤية المشتركة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

المصدر: "سبق"

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