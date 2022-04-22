الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن أول رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء منذ 6 سنوات

رحبت الأمم المتحدة بالإعلان عن أول رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء منذ 6 سنوات، التي من المقرر أن تقلع يوم الأحد 24 أبريل متوجهة إلى العاصمة الأردنية، عمان.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن امتنانه "للدعم القيم الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية والتعاون البناء للحكومة اليمنية"، مقدما التهنئة لجميع اليمنيين "على هذه الخطوة التي طال انتظارها واشتدت الحاجة إليها".

وأكد المبعوث الخاص أنه سيواصل العمل مع الأطراف لضمان الالتزام بجميع بنود الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة شهرين في اليمن، "والبناء على زخمها نحو حل سياسي مستدام للنزاع"، مشددا على "أننا بحاجة إلى العمل بشكل جماعي ومكثف في الأسابيع المقبلة لضمان عدم تفككها (الهدنة). سأستمر في إشراك الأطراف في تنفيذ الهدنة وتعزيزها وتمديدها".

وأوضح أن ذلك كان محور مناقشاته في مسقط وفي صنعاء، حيث ناقش أيضا الخطوات المقبلة لتقوية الهدنة والخطوات التي سيتم اتخاذها بعد انقضاء فترة الشهرين.

المصدر: UN news