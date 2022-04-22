تونس.. جمعيات تطالب بالكف عن ملاحقة وإيقاف المفطرين

طالبت جمعيات ومنظمات تونسية، السلطات، "بالكف عن ملاحقة وإيقاف المفطرين"، داعية إلى "تقديمهم للعدالة في حالة سراح بما أنهم لا يمثلون أي خطر على السلم العام".

وقالت 28 جمعية ومنظمة وطنية، في بيان مشترك، إنه "تم إيقاف عدد من المواطنين بولاية منوبة على خلفية إفطارهم في شهر رمضان في تعد صارخ على حقهم في الاختلاف وفي ممارسة حرياتهم الفردية".

واستنكرت "تواصل الاستهداف الممنهج للأقليات في تونس والتعدي على الحريات الفردية خاصة في شهر رمضان"، مجددة الدعوة للسلطات إلى رفع اليد عنها.

وأكدت أن "المناشير التي يتم اعتمادها لتتبع المفطرين في رمضان وغيرها من القوانين والمراسيم والمناشير التي تستهدف الحريات الفردية، غير دستورية ولا تحترم المواثيق الدولية ووجبت مراجعتها لحماية حق الاختلاف وضمان قواعد العيش المشترك".





المصدر: قناة "نسمة"