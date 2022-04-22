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الأمم المتحدة قلقة إزاء تصاعد العنف في القدس

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الأمم المتحدة قلقة إزاء تصاعد العنف في القدس
Globallookpress
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أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن "قلقها العميق" إزاء تصاعد العنف بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

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وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني: "نحن قلقون إزاء تصاعد العنف بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين"، حيث اندلعت الاشتباكات مرة أخرى في المسجد الأقصى بالقدس.

وأكد الهلال الأحمر في القدس، اليوم، وقوع 27 إصابة منها إصابتان خطيرتان إلى متوسطة خلال مواجهات داخل المسجد الأقصى، وتم نقل 11 من المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وتتواصل المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في باحات الأقصى لليوم السادس على التوالي.

وأفادت مراسلتنا في القدس بأن مصور فريق RT أصيب برصاص مطاطي خلال تغطيته المواجهات في باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، بالإضافة إلى مصورين آخرين.

المصدر: أ ف ب+RT

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