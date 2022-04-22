فيديو من الجو.. السيسي داخل طائرة يرصد كيف تحولت صحراء مصر إلى مزارع خضراء

رصد فيديو نشره التلفزيون المصري، تحول صحراء مصر إلى أرض زراعية خضراء بعد انطلاق مشروع توشكى الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، زيارتين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأولى في ديسمبر الماضي، والثانية كانت أمس، لمتابعة ما تم على أرض الواقع، وكان لكل زيارة صورة وواقع مختلفين.

من جهتها قالت الإعلامية جومانا ماهر: "الفارق الزمني بين زيارتي الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يكن كبيرا، لكن ما حدث في هذه الفترة كان في حاجة إلى جهود كبيرة جدا، وهو ما حدث في كل المشروعات بالقطاعات كافة".

وأضافت: "زمان كنا بنسمع عن مشروع توشكى في جيل الثمانينيات والتسعينيات، لكن لم يحدث فيه أي إنجازات، ولم يتم التغلب على العوائق".

المصدر: الأهرام