مصر.. تسريب جديد لمحمد مرسي عن عصام سلطان وعلاقته بإيران

عرضت الحلقة الـ20 من مسلسل "الاختيار 3" في مصر، تسريبا جديدا للرئيس الراحل محمد مرسي ونائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر.

إقرأ المزيد

وخلال التسريب، قال الشاطر: "هو عصام مش عاقل أصلا في عدواته، مش عاقل، طبيعة شخصيته كده، عصام سلطان بس هو كان رئيس اتحاد طلبة، وعامل إنه زعيم، وبعدين إحنا إشكاليتنا الرئيسية معاه، بس منقدرش نعلنها صراحة، كان عندنا أدلة إنه بيدي رشاوي وكدا، فماينفعش بغض النظر تتفق معانا سياسيا إنك تتعامل معاه تحت أي ظرف، واللي زي ده ماينفعش تقول عليه إخوان مسلمين".

ورد مرسي على الشاطر: "هو خد فلوس منين؟، فتابع الشاطر: لو واحد سرق أو خلافه؛ فهو كان عنده انحرافات قوية، بس إحنا مش أسلوبنا نقعد نتكلم".

وأضاف مرسي: "خد فلوس لما راح إيران؟، وبعدين ده واحد جابلي الفلوس حتى في مكتب من المكاتب".

يذكر أن عصام سلطان يعتبر أحد الذين سعوا لفترة طويلة لتأسيس حزب الوسط، فقد تبلورت الفكر عام 1995 في تأسيس حزب وسطي قائم علي المرجعية الإسلامية تحت اسم حزب الوسط وقامت لجنة شؤون الأحزاب برفضه عام 1996 وقاموا بتقديم طعن ضد القرار إلا أن المحكمة حكمت برفض تأسيس الحزب عام 1998.

ظلت المحاولات القانونية دائرة في أروقة المحاكم حتى صدر حكم يوم 19 فبراير 2011 بعد تنحي مبارك والذي أقر بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد.

تم إلقاء القبض علي عصام سلطان يوم 29 يوليو 2013، وتم ترحيله إلى سجن طرة، تمهيدا لاستجوابه بمعرفة النيابة العامة، في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين، وإهانة القضاء في قضية اتهامه بإهانة قضاة مجلس الدولة عبر أحاديث أدلى بها لوسائل الإعلام المختلفة.

المصدر: RT