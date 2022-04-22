السيسي يتحدث عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ويكشف موقف مصر منها

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "الأزمة الأوكرانية كانت كاشفة ولها تأثيرات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية بما فيها مصر".

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وأوضح السيسي خلال حديث مع الإعلاميين والصحفيين أن الدولة حاولت جاهدة ألا يكون لتلك الأزمة أي امتداد في مصر ووضع حلول لها.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تأثر سلبا بتداعيات أزمتي "كورونا وأوكرانيا"، مشددا على أن النقطة الإيجابية في الأزمتين تمثلت في أن الاقتصاد المصري تمكن من الصمود واستطاع امتصاص تلك الصدمات وحقق معدل نمو مناسب.

وجدد الرئيس المصري التأكيد على أن التأثيرات الحادة للأزمة الأوكرانية، ليس فقط تأثيرات اقتصادية، لكن أمنية وسياسية أيضا.

وأكد الرئيس المصري أن موقف مصر من الأزمة الأوكرانية يتمثل في محاولة لعب دور إيجابي لوقف الاقتتال وتشجيع الحل الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: الأهرام + المصري اليوم