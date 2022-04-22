أفغانستان: اعتقال العقل المدبر لتفجير مزار شريف

أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الجمعة، اعتقال العقل المدبر للتفجير الذي وقع أمس داخل مسجد في مدينة مزار شریف.

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وقالت "طالبان" على حسابها "الإمارة الإسلامية" في "تويتر": "اعتقلت القوات الخاصة للإمارة الإسلامية، العقل المدبر للتفجير الإجرامي الذي وقع يوم أمس في مزار شریف عاصمة ولاية بلخ، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنين".

اعتقلت القوات الخاصة للإمارة الإسلامية، العقل المدبر للتفجير الإجرامي الذي وقع يوم أمس في #مزار_شریف عاصمة ولاية #بلخ، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنين.#أفغانستانpic.twitter.com/lAf7jgJYqj — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) April 22, 2022

وذكرت تقارير إعلامية أفغانية أمس، أن انفجارا دوى داخل مسجد سه دكان في مدينة مزار شريف، رابع أكبر مدن البلاد، أثناء أداء صلاة الظهر، مخلفا قتلى وجرحى.

المصدر: RT