طالب عربي التحق في صفوف المقاتلين الأوكرانيين يقع في قبضة الجيش الروسي

ألقى الجيش الروسي القبض على شاب مغربي شارك بالعمليات العسكرية في صفوف التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وظهر في مقطع فيديو تحدث فيه عن ملابسات أسره.

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وخلال حوار جرى بين الشاب المغربي ويدعى إبراهيم سعدون، ومراسل حربي روسي، تبين أن سعدون كان يدرس في كلية للديناميكا الهوائية والفضاء في كييف ثم وقع عقدا وانضم إلى سلاح مشاة البحرية الأوكرانية.

وعن انطباعاته لحظة وقوعه في أسر القوات الروسية، قال هذا الشاب المغرب إنه كان مرتعبا، وإن أسوأ شيء أن تدرك أن خصمك على بعد مترين منك، وكنت تراه في السابق فقط من خلال منظار.

ويتقن هذا الشاب المغربي خمس لغات أجنبية، فيما يصفه المراسل الحربي الروسي بأنه مراوغ وأثناء استجوابه يحاول الإيهام بأنه لا يهتم بأي شيء ويتهرب من الإجابة.

المصدر: RT