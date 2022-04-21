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مسؤول فلسطيني: عباس طالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف إجراءات إسرائيل

أخبار العالم العربي

مسؤول فلسطيني: عباس طالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف إجراءات إسرائيل
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‎وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ لقاء الرئيس محمود عباس المبعوثين الأمريكيين بأنه كان "صريحا وواضحا"، وقال إنه طالب بتدخل أمريكي لوقف إجراءات إسرائيل.

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وأضاف الشيخ في تغريدة نشرها على "تويتر"، أن عباس طالب بالتدخل العاجل من الإدارة الأميركية لوقف إجراءات إسرائيل التصعيدية فورا في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن عباس "حمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد وغياب الأفق السياسي، ما يدفعنا لتطبيق قرارات المجلس المركزي قريبا".

 

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية

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