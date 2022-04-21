السيسي: مصر فقدت جزءا كبيرا من الاحتياطي الأجنبي منذ 2011

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الأزمة الاقتصادية في بلاده بدأت في أعقاب 2011 وأدت إلى فقدان مصر جزءا كبيرا من الاحتياطي الأجنبي.

وخلال لقائه الصحفيين على هامش جولة له في منطقة توشكي بمحافظة أسوان، قال السيسي: الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وشدد على ضرورة ضبط النمو السكاني حتى يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي.

وأضاف أن "التحديات في مصر أكبر من أي حكومة ونعمل على خطة نساههم فيها جميعا".

وتابع: "حجم النمو الاقتصادي في مصر لم يكافئ معدلات النمو السكاني، لذلك سعينا إلى تقليص الفجوة بين نمو الدولة والنمو السكاني"، وشدد الرئيس المصري على أنه لم يحجب "أي معلومة عن الشعب... لم أكن مجاملا وكنت صريحا ومباشرا".

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن لقاء السيسي مع الصحفيين "شهد حوارا مفتوحا" حول "أهم القضايا الداخلية والخارجية" وأوضح أن اللقاء تناول محاور رئيسية "في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على مصر، وانعكاساتها على زيادة الأسعار، واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، فضلا عن التحديات الداخلية الأخرى مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الإعلامي والدرامي في هذا الإطار".

المصدر: وسائل إعلام مصرية