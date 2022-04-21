محامي الرئيس السوداني المعزول يتلفظ بعبارة عنصرية عن صحفي سوداني (فيديو)

أثارت شتيمة عنصرية بثت على الهواء مباشرة على التلفزيون السوداني خلال محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير موجة استنكار للعنصرية التي لا تزال متغلغلة في المجتمع السوداني.

وكان أعضاء فريق الدفاع عن البشير يتجاذبون أطراف الحديث فيما بينهم في قاعة المحكمة بالعاصمة الخرطوم، ولم يدركوا أن ميكروفوناتهم لا تزال مفتوحة.

وسمع أحدهم يقول: "هذا العبد صاحب الأنف القبيح يزعجني"، وغالبا ما تُستخدم الكلمة العربية "عبد" في السودان للإشارة إلى الأشخاص الذين يُعتقد أن جذورهم إفريقية بدلا من العربية.

والتعليق الذي سمع بعد حوالي ثلاث ساعات من بدء الجلسة ليس له علاقة بالمحاكمة التي تم بثها على تلفزيون السودان وصفحات اليوتيوب و"فيسبوك" التابعة لوكالة الأنباء السودانية.

وكان الرجال يتحدثون عن الصحفي المعروف لقمان أحمد الذي أقيل لتوه من منصب مدير الإذاعة والتلفزيون الحكومي وتم تعيينه لقمان في هذا المنصب عندما كان تحالف مدني وعسكري يتقاسمان السلطة بعد الإطاحة بالبشير.

وانتشر مقطع المحامي على نطاق واسع وسارع الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التنديد بالإهانة العنصرية التي وجهت للقمان أحمد.

وأعاد إلى الأذهان أحد شعارات انتفاضة 2019 عندما كان يهتف الثوار: "يا أيها العنصري المتكبر البلد كله دارفور".

وكانت هذه الهتافات موجهة للبشير الذي وصل إلى السلطة في عام 1989.

المصدر: "بي بي سي"