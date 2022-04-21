مراسلة RT: إطلاق نار وقع ببلدة شلوميت بمجلس إشكول الإستيطاني قرب حدود مصر (فيديو)

أفادت مراسلة RT في القدس مساء يوم الخميس بأن إطلاق نار وقع ببلدة شلوميت بمجلس إشكول الإستيطاني قرب الحدود المصرية.

وأشارت إلى أن تقارير أولية أوضحت أن إطلاق النار جاء من الأراضي المصرية.

إلى ذلك قامت قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات تفتيش في المنطقة، وتفحص إذا ما كان إطلاق النار موجه عمدا أو عشوائيا.

وذكرت قناة "11" العبرية أن إطلاق النار أصاب سيارة في المستوطني ولم تسجل أي إصابات بشرية.

דרום מתוח: ביישוב שלומית בחבל אשכול מדווחים על ירי מכיוון מצרים, ופגיעה של קליע ברכב. אין נפגעים בנפש. בצבא בודקים אם מדובר בירי תועה

הדיווח של @Itsik_zuarets מתוך #חדשותהחגpic.twitter.com/PzMA3TKv35 — כאן חדשות (@kann_news) April 21, 2022

المصدر: RT