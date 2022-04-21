 
مباشر

مراسلة RT: إطلاق نار وقع ببلدة شلوميت بمجلس إشكول الإستيطاني قرب حدود مصر (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلة RT: إطلاق نار وقع ببلدة شلوميت بمجلس إشكول الإستيطاني قرب حدود مصر (فيديو)
Gettyimages.ru
عناصر من الجيش الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sv04

أفادت مراسلة RT في القدس مساء يوم الخميس بأن إطلاق نار وقع ببلدة شلوميت بمجلس إشكول الإستيطاني قرب الحدود المصرية.

وأشارت إلى أن تقارير أولية أوضحت أن إطلاق النار جاء من الأراضي المصرية.

إلى ذلك قامت قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات تفتيش في المنطقة، وتفحص إذا ما كان إطلاق النار موجه عمدا أو عشوائيا.

وذكرت قناة "11" العبرية أن إطلاق النار أصاب سيارة في المستوطني ولم تسجل أي إصابات بشرية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا