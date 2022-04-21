 
مباشر

مصر.. الأزهر والداخلية ينهيان خلافا ثأريا بين عرب العوازم وآل حسين في قنا (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. الأزهر والداخلية ينهيان خلافا ثأريا بين عرب العوازم وآل حسين في قنا (صور)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/suzy

أتمت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر بالتعاون مع عدد من الحكماء الصلح في الخلاف الثأري بين عائلتي عرب العوازم وآل حسين، بتقديم "الفدوة" في جلسة صلح بمدينة فرشوط.

وتقدم عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق ورئيس لجنة المصالحات بالأزهر بالشكر للعائلتين على إتمام هذا الصلح والتمسك بأخلاق الإسلام في الصلح والمحبة والأخوة بين أبناء العائلتين، مؤكدا أن هذا الحفل والمشهد الراقي وتبادل أحضان المحبة بين الأخوة يؤكد أهمية الوحدة والتلاحم والتآخي بين الناس.

مصر.. الأزهر والداخلية ينهيان خلافا ثأريا بين عرب العوازم وآل حسين في قنا (صور)
RT

وأكد محمد حسانين رئيس منطقة سوهاج الأزهرية ورئيس لجنة المصالحات بسوهاج، أن الصلح بين الناس سلوك حضاري وراقٍ لا يصدر إلا من صدور سليمة تحب الخير للجميع وتسعى في حفظ الأمن والاستقرار.
وشدد ممثلو وزارة الداخلية المصرية في الصلح على أهمية نشر روح المحبة والتآخي بين أبناء الصعيد جميعا، وأن رجال الأمن بالمحافظة لا يدخرون جهدا في سبيل نشر مبادىء الصلح والأخوة بين الناس، وأن مثل هذه المحافل للجمع بين أبناء الصعيد تساهم في بسط الأمن والاستقرار، داعين جميع المتخاصمين إلى إعلاء قيم التسامح والمحبة والصلح.

مصر.. الأزهر والداخلية ينهيان خلافا ثأريا بين عرب العوازم وآل حسين في قنا (صور)
RT

وعقب انتهاء مراسم الصلح توجه وفد لجنة المصالحات بالأزهر لتقديم واجب العزاء لعرب العوازم.

ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا