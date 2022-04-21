مصر.. الأزهر والداخلية ينهيان خلافا ثأريا بين عرب العوازم وآل حسين في قنا (صور)

أتمت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر بالتعاون مع عدد من الحكماء الصلح في الخلاف الثأري بين عائلتي عرب العوازم وآل حسين، بتقديم "الفدوة" في جلسة صلح بمدينة فرشوط.

وتقدم عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق ورئيس لجنة المصالحات بالأزهر بالشكر للعائلتين على إتمام هذا الصلح والتمسك بأخلاق الإسلام في الصلح والمحبة والأخوة بين أبناء العائلتين، مؤكدا أن هذا الحفل والمشهد الراقي وتبادل أحضان المحبة بين الأخوة يؤكد أهمية الوحدة والتلاحم والتآخي بين الناس.

RT

وأكد محمد حسانين رئيس منطقة سوهاج الأزهرية ورئيس لجنة المصالحات بسوهاج، أن الصلح بين الناس سلوك حضاري وراقٍ لا يصدر إلا من صدور سليمة تحب الخير للجميع وتسعى في حفظ الأمن والاستقرار.

وشدد ممثلو وزارة الداخلية المصرية في الصلح على أهمية نشر روح المحبة والتآخي بين أبناء الصعيد جميعا، وأن رجال الأمن بالمحافظة لا يدخرون جهدا في سبيل نشر مبادىء الصلح والأخوة بين الناس، وأن مثل هذه المحافل للجمع بين أبناء الصعيد تساهم في بسط الأمن والاستقرار، داعين جميع المتخاصمين إلى إعلاء قيم التسامح والمحبة والصلح.

RT

وعقب انتهاء مراسم الصلح توجه وفد لجنة المصالحات بالأزهر لتقديم واجب العزاء لعرب العوازم.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT