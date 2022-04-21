سيناريست تونسي: لا علاقة لبن علي وابنه بسلسلة "شوفلي حل" (فيديو)

نفى السيناريست التونسي حاتم بالحاج ما راج لسنوات حول تصوير حلقات إضافية من سلسلة "شوفلي حل" نزولا عند طلب نجل الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.

وقال حاتم بالحاج خلال استضافته ببرنامج "رمضان شو" على إذاعة "موزاييك" يوم الخميس: "أنا الشاهد الأصلي للحكاية، وزين العابدين بن علي وابنه ما طلبوش حلقات إضافية من شوفلي حل، في حين إنو عديد الممثلين صنعوا منها بطولات وهمية".

وبخصوص إعادة بث السلسلة الكوميدية في عدة مناسبات على التلفزة الوطنية، صرح بأن سلسلة "شوفلي حل" شرعية شبيهة بشرعية رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضاف "وقف إعادة البث يتجاوز الجميع.. وشرعية السلسلة كيما شرعية قيس سعيد، اللي كي تحكي معاه يقلك زوز ملاين و700 انتخبوني.. والتلفزة الوطنية تقلك كيفاش نوقف الإعادات؟ التوانسة يتفرجو فيها أكثر من زوز ملاين يوميا".

المصدر: "موزاييك"