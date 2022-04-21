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ليبيا.. عاصفة شديدة تسقط برج الاتصالات وتقطع الانترنت عن مدينة الزاوية

أخبار العالم العربي

ليبيا.. عاصفة شديدة تسقط برج الاتصالات وتقطع الانترنت عن مدينة الزاوية
AP Mahmood Shahiin
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تسببت عاصفة رملية شديدة في سقوط البرج الرئيسي للاتصالات بمدينة الزاوية الليبية، وفق ما أفادت به مواقع ليبية محلية.

وفق المصادر، أسفر سقوط البرج بسبب سوء الأحوال الجوية عن انقطاع الاتصالات وخدمة الانترنت على معظم مدينة الزاوية والمدن والمناطق المجاورة.

وقد تستغرق استعادة الاتصالات في المنطقة أسابيع، بحسب توقعات فنيين ليبيين.

المصدر: مواقع ليبية محلية

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