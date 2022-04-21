تونس.. القبض على 30 أجنبيا تسللوا لولاية القصرين

تمكنت قوات الأمن التونسي بحيدرة وتالة في ولاية القصرين يوم الأربعاء من القبض على 30 أجنبيا يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء دخلوا الأراضي التونسية بصورة غير شرعية.

وأذنت النيابة العمومية بأخذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحرس يوم الخميس أن فرقة الإرشاد البحري ببنزرت احتفظت بشخص يحمل جنسية بلد إفريقي (جنوب الصحراء) من أجل "الإرشاد والتدبير والتوسط لمغادرة أشخاص للتراب التونسي خلسة".

وحجزت لديه مبلغا ماليا قدره 1700 دينار ومحركا بحريا.

كما احتفظت فرقة الإرشاد البحري بصفاقس بشخص من أجل "محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة".

المصدر: وسائل إعلام تونسية