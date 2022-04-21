وزير النفط الليبي يكشف عن حجم الخسائر الناجمة عن إغلاق عدد من حقول النفط

أعلن وزير النفط الليبي محمد عون، إن خسائر ليبيا جراء إغلاق عدد من حقول النفط تتراوح بين 50 إلى 70 مليون دولار يوميا.

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وفي حديث لقناة "الشرق" الاقتصادية، أشار عون إلى أن الاضطرابات السياسية الأخيرة خفضت إنتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يوميا، بعد أن كان نحو 1.2 مليون برميل نفط خام يوميا، ونحو 2.5 مليار برميل غاز.

وأضاف: "شكلنا لجنة لإعداد تقرير تفصيلي عن تأثيرات إغلاق حقول النفط في الاقتصاد المحلي وحياة الأفراد".

وأوضح أن "الحكومة الليبية قد وضعت خطة لأن يصل الإنتاج بحلول نهاية العام إلى 1.4 مليون برميل يوميا"، مضيفا أن ليبيا لا تزال مستثناة من اتفاقية "أوبك+" ولم تصل بعد إلى حصص الإنتاج المحددة.

وطالب الوزير الليبي بـ"عدم الزج بقطاع النفط في الخصومات السياسية باعتباره الثروة الوحيدة للبلاد"، داعيا المسؤولين لـ"عدم الموافقة على دخول الإنتاج النفطي في المساومات السياسية".

وردا على سؤال بشأن المسؤولية عن توقف الإنتاج، قال عون إن المنشآت النفطية تجري حراستها من جهاز حرس المنشآت النفطية، ووظيفته هي عدم السماح لأي كان بدخول المنشأة النفطية ووقف العمليات، "ولذا فإن ما حصل جرى بتوجيه محدد من حرس المنشآت في المنطقة الشرقية إلى إدارة العمليات المختلفة للحقول لوقف الضخ والإنتاج".

المصدر: "الشرق"