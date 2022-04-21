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حزب لبناني يطلب طرح الثقة بوزير الخارجية

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حزب لبناني يطلب طرح الثقة بوزير الخارجية
Globallookpress
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تقدمت كتلة "الجمهورية القوية"، التابعة لحزب "القوات اللبنانية"، بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب.

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وتقدم النواب بيار بو عاصي، جورج عقيص، إدي ابي اللمع وعماد واكيم من الأمانة العامة لمجلس النواب بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملا بالمادة 37 من الدستور، بسبب "الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة".

وأشار النواب في العريضة، إلى أنه بحسب المادة 37 ينتظر أن يبلغ رئيس المجلس، الوزير المعني بالطلب على أن يدعو إلى جلسة عامة بعد مرور 5 أيام على تاريخ تبليغه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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