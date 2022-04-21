"اعتدى على المعتقدات الدينية".. القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدد على أحد أتباع "الحركة الصرخية"

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، الحكم على أحد أتباع "الحركة الصرخية" في العراق بالحبس المشدد بسبب اعتدائه على المعتقدات الدينية.

وذكر المجلس في بيان صحفي: "أصدرت محكمة جنح العمارة حكما بالحبس المشدد لمدة سنتين بحق أحد أتباع المتهم الهارب محمود الصرخي، عن جريمة الاعتداء على المعتقدات والتحقير بشعائر مكفولة دستوريا وقانونيا عن طريق خطبة الجمعة في مسجد بمحافظة ميسان".



وأضاف، أن "المدان كان يعتدي في خطبة الجمعة وبطريقة علنية على معتقدات الطوائف الدينية، فضلا عن ترويج أفكار المتهم محمود الصرخي التي يعتدي فيها على المعتقدات والتحقير بالشعائر".



وأشار إلى أن "الحكم على المدان يأتي استنادا لأحكام المادة (372 /1) من قانون العقوبات".



المصدر: RT