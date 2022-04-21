فلسطين تطالب واشنطن باعادة فتح القنصلية في القدس

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه آن الأوان لوفاء الإدارة الأمريكية بالتزاماتها بما في ذلك إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

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ورحبت الوزارة، في بيان بالإجماع الدولي الرافض لإجراءات وتدابير الاحتلال وعدوانه ضد المقدسات، مرحبة بالجهود الأمريكية المبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس.

وأملت أن يتم الضغط على إسرائيل، "لوقف تصعيدها وعدوانها على شعبنا والقدس بشكل خاص، واجبار إسرائيل كقوة احتلال على احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها"، معتبرة أنه آن الأوان لوفاء الإدارة الأمريكية بالتزاماتها بما في ذلك إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

ودانت "العدوان المتواصل ضد القدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية وفي مقدمتها المضايقات التي تفرضها سلطات إسرائيل على وصول المصلين الى كنيسة القيامة ومحاولتها التحكم بأعدادهم كجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومظاهره الجماعية في القدس المحتلة".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تغولها على القدس ومقدساتها، وتوظيفها لمناسبة الاعياد الدينية اليهودية واستغلالها لتنفيذ اطماعها الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين وفي القدس بشكل خاص".

وحذرت من تعامل المجتمع الدولي "مع قرارات الاحتلال المزيفة إجراءاته في مثل تلك المناسبات كأمور اعتيادية باتت مألوفة لا تستدعي التوقف أو التفكير في أبعادها العنصرية، كما هو الحال مع قرار الاحتلال بإغلاق المناطق الفلسطينية مع كل مناسبة دينية يهودية والذي تتخذه دولة الاحتلال بشكل تعسفي، عنصري، وكاجراء عقابي جماعي يقوم على الاتهام المسبق للفلسطينيين".

المصدر: RT