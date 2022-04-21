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بتهمة محاولة دهس متظاهرين أمام مجلس النواب.. تقديم شكوى جزائية ضد نائب لبناني

أخبار العالم العربي

بتهمة محاولة دهس متظاهرين أمام مجلس النواب.. تقديم شكوى جزائية ضد نائب لبناني
AFP
النائب اللبناني إيلي الفرزلي
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تقدم عدد من المحامين اللبنانيين، اليوم الخميس، بشكوى جزائية ضد النائب إيلي الفرزلي، بتهمة محاولة قتل متظاهرين وجنحة الإيذاء المقصود.

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وتقدمت الدائرة القانونية لـ"رواد العدالة" ممثلة بالمحامي هيثم عزو والدائرة القانونية لـ"متحدون" ممثلة بالمحامي رامي عليق، بشكوى جزائية مباشرة بوكالتهم عن معتدى عليهم ضد النائب المعتدي ايلي الفرزلي وذلك لدى قلم قاضي التحقيق الأول في البقاع القاضية أماني سلامة والتابع لها اختصاص محل إقامة المدعى عليه المذكور بجناية محاولة قتل المتظاهرين وجنحة الإيذاء المقصود.

وبذلك تكون الحصانة النيابية قد سقطت عن الفرزلي في ظل حصول الادعاء الجزائي المباشر قبل انقضاء الـ24 ساعة على وقوع الحادثة الجرمية المقترفة منه، بحيث سيصار بالتالي الى استجوابه "مباشرة" بصفة مدعى عليه في موعد تحدده القاضية المذكورة مطلع الاسبوع المقبل، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وكان عدد من المحتجين، أقدموا أمس، على رشق سيارة النائب اللبناني إيلي الفرزلي، بالحجارة، محاولين منعه من الوصول إلى مبنى مجلس النواب في وسط بيروت، إلا أنه نجح بتجاوزهم والدخول إلى باحة مجلس النواب.

المصدر: "الجديد"+RT

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