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ميقاتي: التحضيرات للانتخابات النيابية تسير في الاتجاه الصحيح

أخبار العالم العربي

ميقاتي: التحضيرات للانتخابات النيابية تسير في الاتجاه الصحيح
AFP
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أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن كل التحضيرات للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 مايو المقبل، تسير في الاتجاه الصحيح.

وأشار ميقاتي في تصريح في مستهل جلسة لمجلس الوزراء، إلى أنه نتيجة الاجتماعات مع وزراء الداخلية والخارجية، فإن "كل التحضيرات تسير في الاتجاه الصحيح ووزير الخارجية يتابع الملاحظات التي وردت بشأن اقتراع المغتربين"، وتمنى على وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الاشراف للتحقيق في المخالفات.

من جهة أخرى، رأى أنه "جرى الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع وهذا أمر خاطئ"، مبينا أن "الكابيتال كونترول كان يفترض أن يقر في اليوم الأول من الأزمة الاقتصادية، واذا كنا سنقدم خطة تعافٍ اقتصادي فمن المفترض اتخاذ هذا الإجراء لفترة معيّنة لكي تبقى الأموال في لبنان".

ولفت إلى أنه "من الأمور التي يطلبها صندوق النقد اقرار الموازنة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون اقرار هذه القوانين بكل شفافية"، مبينا أن "إقرار الخطة لم يتم في مجلس الوزراء وكنا واضحين في ذلك لأننا بانتظار استماع الآراء والملاحظات من الوزراء ونحن منفتحون وقد أرسلناه بالأمس الى مجلس النواب للاطلاع فقط واعطاء الملاحظات".

المصدر: mtv

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