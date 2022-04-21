الرئيس الفلسطيني يخطط لحضور العرض العسكري بيوم النصر في موسكو

قال سفير فلسطين في موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن رئيس فلسطين محمود عباس يخطط لزيارة موسكو وحضور العرض العسكري الذي سيقام فيها بمناسبة حلول يوم النصر على ألمانيا النازية في يوم 9 مايو.

وأشار السفير، إلى أن الوضع الصعب في فلسطين يمكن أن يدخل تعديلات جدية على خطط الرئيس الفلسطيني المذكورة.

وشدد السفير، على أن الرئيس عباس ينظر باحترام كبير إلى عيد النصر وإلى المشاركين في فعالياته وإلى المحاربين القدامى في الحرب الوطنية العظمى، ويخطط للحضور إلى موسكو في 9 مايو للمشاركة في استعراض النصر.

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وأضاف: "لكن الوضع الحالي الصعب والمقلق في المسجد الأقصى بالقدس، والذي فرضه علينا الجيش الإسرائيلي، قد يؤثر بشكل جدي على خطط محمود عباس، بما في ذلك المشاركة في الاحتفال بيوم النصر في روسيا".

وأشار إلى أن رئيس فلسطين قبل الدعوة دائما وشارك قدر الإمكان في المناسبات الرسمية في روسيا.

المصدر: نوفوستي