فلسطين تطالب بإنفاذ "اتفاقية جنيف" الرابعة

طالبت فلسطين، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات جادة لإنفاذ "اتفاقية جنيف" الرابعة والإعلانات السابقة لمؤتمرات الدول الأطراف في الأرض الفلسطينية المحتلة.

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وفي رسالة عاجلة وجهتها، للدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بـ"تحمل مسؤولياتها والسعي لاتخاذ إجراءات جادة لإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة والإعلانات السابقة لمؤتمرات الدول الأطراف في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكدت الخارجية في رسالتها، رفضها المطلق لـ"محاولات تبرير العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني"، داعية إلى أن "يتم إنهاء الاستثناء الذي تتمتع به إسرائيل إزاء التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي".

وطالبت الأطراف المتعاقدة السامية لاتفاقيات جنيف الأربع بأن تخضع إسرائيل، للمساءلة الكلية بشأن كافة تجاوزاتها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مساءلتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، مؤكدة أنه دون ذلك لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار.

وأضافت: "حان الوقت لأن تقوم الأطراف المتعاقدة السامية، بعقد مؤتمر دولي لحسم حقيقة ارتقاء الانتهاكات الإسرائيلية على مدى خمسين عام من الاحتلال إلى منظومة غير قانونية وغير مشروعة من العدوان والاستعمار، الأمر الذي يتطلب التصدي لها واتخاذ المزيد من المواقف الجادة من قبل المجتمع الدولي، علاوة على خطوات جدية لضمان المساءلة عن كافة الانتهاكات التي يرتكبها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته".

المصدر: وزارة الخارجية الفلسطينية