وزير الخارجية التركي: من المفيد التعاون مع نظام الأسد دون الاعتراف به

أشار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى إمكانية تعاون بلاده مع الرئيس السوري بشار الأسد في قضايا "الإرهاب" و"المهاجرين" "دون الاعتراف به".

وقال تشاوش أوغلو في مقابلة مع قناة "سي أن أن تورك": "نتعاون مع طالبان في أفغانستان رغم عدم اعترافنا بها حتى الآن لمنع انهيار البلاد وانتشار الإرهابيين ومنع قدوم المزيد من المهاجرين".

وأضاف: "كما نرى أنه من المفيد التعاون مع نظام الأسد دون الاعتراف به".

ولفت إلى أن بلاده "تدعم وحدة الأرضي السورية"، مشيرا إلى أن "الجيش السوري بدأ في الفترة الأخيرة بمحاربة وحدات حماية الشعب التي تخطط لتقسيم سوريا".

وأردف قوله: "من غير الممكن أن ندعم تقسيم سوريا ومنظمة وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني الإرهابية بسبب تزعزع علاقاتنا مع النظام، ولأن هذه المواضيع معنية بها أجهزة الاستخبارات فقد جرت لقاءات على مستوى استخباراتي بين البلدين بالماضي".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجري لقاءات حاليا مع الحكومة السورية لحل مسألة المهاجرين السوريين.

المصدر: "سبوتنيك"