ليبيا.. حكومة باشاغا تعقد اجتماعها الأول في سبها

أعلن الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي عثمان عبد الجليل، أن الحكومة ستعقد اجتماعها الأول في مدينة سبها الخميس.

وقال عبد الجليل الذي يشغل منصب وزير الصحة بالحكومة في بيان نشرته صفحة الحكومة المكلفة على "فيسبوك" أن "جدول الأعمال سيتضمن مناقشة عدة بنود، أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة".

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي "قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس".

وأكد عبد الجليل: "التزام الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون".

ودعا كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب انتهاء الاجتماع.

المصدر: RT