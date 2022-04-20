إعلام إسرائيلي: الهجوم السيبراني من العراق يشتد ليسقط مواقع إلكترونية حيوية بأيدي المهاجمين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجوم السيبراني الذي شن من العراق على مواقع حكومية وقنوات تلفزيونية إسرائيلية اشتد مساء الأربعاء، حيث سيطر المهاجمون على مواقع حيوية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "المهاجمين سيطروا على موقع سلطة المطارات حوالي الساعة التاسعة مساء كجزء من هجوم إلكتروني واسع النطاق على مواقع إسرائيلية بدأ في وقت سابق من صباح الأربعاء".

وأضافت أنه "من بين المواقع المختلفة التي سقط بيد المجموعة موقع القناة 9 وموقع هيئة البث (كان)، والتي عادت إلى نشاطها بعد وقت قصير".

وأشارت إلى أن "المهاجمين هم مجموعة تطلق على نفسها "فريق التحرير"، وهي من العراق تتبع لإيران، وتقول أن الهجوم تم تنفيذه انتقاما لاغتيال قاسم سليماني".

وذكرت هيئة المطارات أنها كانت على علم بالهجوم، وأنه لم يتم تعطيل أنظمة تشغيل الهيئة.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"