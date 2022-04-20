وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات في منطقة سديروت القريبة من حدود غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في منطقة سديروت القريبة من حدود قطاع غزة.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن "صاروخا أطلق من غزة للمرة الثانية هذا الأسبوع، وألحق أضرارا طفيفة بمنزل وسيارة في سديروت".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن "استقدام قوات إلى سديروت بعد بلاغ عن سقوط صاروخ في ساحة منزل، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات".

وتداولت حسابات على تويتر صورا تظهر تعرض سيارة لأضرار طفيفة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية