العراق.. إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، عن إصابة ثلاثة من عناصرها بانفجار عبوة ناسفة.

وذكرت في بيان صحفي: "أصيب ثلاثة منتسبين في اللواء 47 عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي إثر انفجار عبوة ناسفة في ناحية جرف الصخر بمحافظة بابل وسط العراق".

وأضافت: "إطلاق نار كثيف أعقب انفجار العبوة من جهة الرويعية على آلية تابعة للواء".

وتابعت: "ما زال أبطال اللواء يلاحقون فلول الجماعات الإرهابية بعد رصدهم".

المصدر: RT