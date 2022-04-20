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العراق.. إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة

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العراق.. إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة
Globallookpress Ameer Al Mohammedaw
الحشد الشعبي-صورة أرشيفية
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، عن إصابة ثلاثة من عناصرها بانفجار عبوة ناسفة.

وذكرت في بيان صحفي: "أصيب ثلاثة منتسبين في اللواء 47 عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي إثر انفجار عبوة ناسفة في ناحية جرف الصخر بمحافظة بابل وسط العراق". 

وأضافت: "إطلاق نار كثيف أعقب انفجار العبوة من جهة الرويعية على آلية تابعة للواء".

وتابعت: "ما زال أبطال اللواء يلاحقون فلول الجماعات الإرهابية بعد رصدهم".

 

المصدر: RT

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