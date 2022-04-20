 
مباشر

وزير خارجية الأردن يبحث مع وفد أمريكي "التصعيد الخطير" في القدس

أخبار العالم العربي

وزير خارجية الأردن يبحث مع وفد أمريكي
الصفدي يبحث مع وفد أمريكي التطورات في القدس ـ (وكالة الأنباء الأردنية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/suql

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع وفد أمريكي في عمان، التصعيد الخطير في القدس ومقدساتها وسبل وقف ذلك التصعيد، حسب وكالة "بترا".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الصفدي أكد للوفد الذي وصل المملكة في بداية جولة إقليمية، "ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القُدسيّ الشريف ووقف كل إجراءاتها التي تقوضه، وضمان حرية المصلين سبيلا لاستعادة الهدوء".

وقالت الوكالة إن الصفدي "ثمّن الموقف الأمريكي الداعي لاحترام الوضع التاريخي في الحرم، والداعم لحلّ الدولتين، وأكد مركزية الجهود الأميركية في مساعي وقف التصعيد واستعادة التهدئة الشاملة".

إقرأ المزيد
الأردن يعلن استضافة اجتماع وزاري عربي طارئ لبحث التصدي لـ
الأردن يعلن استضافة اجتماع وزاري عربي طارئ لبحث التصدي لـ"التصعيد الإسرائيلي الخطير"

ونقلت "بترا" عن الوفد أنه "جدد التأكيد على موقف الولايات المتحدة بأهمية احترام الوضع التاريخي القائم في الحرم القُدسيّ الشريف".

وكان الصفدي أجرى أول من أمس محادثات عبر الهاتف مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ركزت على الأوضاع في القدس وسبل إنهاء التصعيد وإيجاد أفق سياسي حقيقي.

 

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا