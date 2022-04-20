رئيس الأركان الليبي: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب

أعلن رئيس الأركان الليبي الفريق محمد الحداد أن المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن كل التجاذبات وفرض الأمر الواقع، ولن تسمح باستغلالها والمسلحين لتحقيق مشاريع والوصول للمناصب.

وخلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، قال الحداد: "ليبيا في خطر، وعلينا أن نشعر بهذه المسؤولية والظروف التي تمر بها، والتي وصل إليها المواطن الليبي".

وأضاف: "نحن كرئاسة الأركان والجيش ننأى بنفسنا. وأبناؤنا المسلحون الضحايا الذين اشتركوا في التغيير وحملوا السلاح، اليوم موجودون في الشوارع عالة على أسرهم نتيجة الحروب".

وتابع: "مررنا في الشهور الماضية منذ دخول حكومة الوحدة بجزء من الاستقرار، وعلينا أن نحافظ عليه لحين الوصول إلى تغيير حقيقي عبر الانتخابات أما الاستخدام العسكري للاقتتال والوصول إلى المناصب فلن نسمح به هذه المرة".

ووجه الحداد حديثه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قائلا: "أشكرك لأنك على رأس الحكومة، أتيت بجزء من الاستقرار ولا ننكره، لكن لا نريد اليوم الذي تجر فيه البلاد إلى الحرب.. الحرب لن تقوم، أنا مستعد لأن أجول ليبيا غربا وشرقا وجنوبا وأناشد الناس وأستعطفها وأتوسل إليها وأخبرها أنه (مضحوك علينا).. وأن كل الذين يحاولون مساعدتنا يضربون بعضنا ببعض".

المصدر: "بوابة الوسط"